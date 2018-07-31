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Kara Havacılık Okul Komutanlığı'ndan Uyarı!..

Kara Havacılık Okul Komutanlığı sabah saatlerinden yaşanacak olan hava hareketliliği nedeniyle Ankaralıları uyardı. Kara Havacılık Okul Komutanlığı 45 helikopter ve uçak ile Ankara'dan Isparta'ya taşınıyor. Yarın sabah saat 07.00’dan itibaren yaşanacak hava hareketliliğiyle ilgili vatandaşlar bilgilendirilerek yaşanacak gürültü için uyarıldı.

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Kara Havacılık Okul Komutanlığı'ndan Uyarı!..

Kara Havacılık Okul Komutanlığı sabah saatlerinden yaşanacak olan hava hareketliliği nedeniyle Ankaralıları uyardı. Kara Havacılık Okul Komutanlığı 45 helikopter ve uçak ile Ankara'dan Isparta'ya taşınıyor. Yarın sabah saat 07.00’dan itibaren yaşanacak hava hareketliliğiyle ilgili vatandaşlar bilgilendirilerek yaşanacak gürültü için uyarıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 22:19
Kara Havacılık Okul Komutanlığı'ndan Uyarı!..

Kara Havacılık Okul Komutanlığı sabah saatlerinden yaşanacak olan hava hareketliliği nedeniyle Ankaralıları uyardı.  Kara Havacılık Okul Komutanlığı 45 helikopter ve uçak ile Ankara'dan Isparta'ya taşınıyor. Yarın sabah saat 07.00’dan itibaren yaşanacak hava hareketliliğiyle ilgili vatandaşlar bilgilendirilerek yaşanacak gürültü için uyarıldı.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nın Ankara’dan Isparta’ya taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında hava araçlarının intikali yarın sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilecek. Alınan bilgiye göre, Ankara’dan 15 adet T-128 eğitim uçağı, 15 adet AB-216 ve 15 adet de UH-1 helikopteri olmak üzere toplam 45 hava aracının Isparta'ya havadan intikali yapılacak.

SAAT BAŞI 6 HAVA ARACI HAVALANACAK

Yenimahalle ilçesinde bulunan Kara Havacılık Komutanlığı’ndan uçak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat başında 6 uçak/helikopter olacak şekilde havalanacak. Yetkililer, söz konusu çalışmaların akşama kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ve planlı çalışmadan dolayı vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.07.2018 22:51
Anahtar Kelimeler:
Kara Havacılık Okul KomutanlığıAnkara
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