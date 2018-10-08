kara harp okulu nda yeni eğitim öğretim yılı başladı

Kara Harp Okulu'nun 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı açılışı nedeniyle Kara Harp Okulu'nda eğitim başlangıç töreni düzenlendi.

Bakan Hulusi Akar, Kara Harp Okulu'na gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve diğer yetkili isimler tarafından karşılandı. Törenin düzenlendiği okulun konfrerans salonunda kısa süre ayakta sohbet edip tören için salona geçtiler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kema Atatürk, Atatürk'ün silah arkadaşları ve aziz şehitler için saygı duruşu yapıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu. Daha sonra başlayan törende konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, çağdaşlaşmanın, modernleşmenin, kalkınmış ve mutlu bir toplum olmanın yolunun nitelikle eğitimden geçtiğini belirterek Kara Harp Okulu'nda yetişen her bir bireyin nitelikli eğitimi başarıyla tamamladığını ifade etti.

Tuğgeneral İsmail Güzeller, Harbiyelilerin temel motivasyon kaynağının şeref, haysiyet, vatan sevgisi ve görev aşkı olduğunu da vurguladı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun "Mustafa Kemal Atatürk ve ordu-millet dayanışması" konulu ilk dersi verdiği tören dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Törenden sonra Milli Savunm Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Orgeneral Dündar ve beraberindekiler Harbiyelilerle birlikte yemek yedi.

Yemekten sonra salonda bulunan rütbeliler ile harbiye öğrecileri arasındaki seviyeli ve saygılı sohbetler dikkat çekti.

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