Kapsamlı Seçim Anketinin Sonucu Açıklandı

Ada Şirketi son seçim anketi sonucunu açıkladı.

24 Haziran seçimlerine doğru gidilirken anket şirketleri de araştırmalarına hız kazandırdı. Birçok İlde yüz yüze yöntem ile yapılan anketlerin sonuçları art arda açıklanmaya başladı. Son olarak Ada Şİirketi, 24 Haziran günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için anket sonucunu açıkladı. Kapsamlı olarak açıklanan sonuçlara bakıldığında Cumhurbaşkanı adaylarının, kararsızların oy oranı dağıtıldığında şu şekilde oluyor: Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 50,1, Muharrem İnce %28,4, Meral Akşener yüzde 10,3, Selahattin Demirtaş ise yüzde 9,8.

HİÇBİR ŞİRKETİN BİLMEDİĞİ 1 KASIM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN ETMİŞTİ

Ada anket şirketi, hiçbir şirketin tam olarak bilmediği 1 Kasım genel seçimlerinin sonuçlarına anketinde en çok yaklaşan şirket olmuştu. Anketinde şirket, Ak Parti için yüzde 44,7, CHP için yüzde 27,6, MHP için yüzde 12,9 ve HDP için ise yüzde 11,8 oy alır demişti.

PARTİLERİN OY ORANI

Şirketin yayımladığı verilerde TBMM'deki partilerin oy oranı ise şu şekilde olacak:

Ak Parti Yüzde 40,7

CHP: Yüzde 25,1

MHP: Yüzde 7,9

HDP: Yüze 11,8

İyi Parti Yüzde 11,4

Saadet Partisi Yüzde 2,6

MİLLETVEKİLİ SAYILARI

Bu parti Oranlarına göre TBMM'deki sandalye sayısı şu şekilde olacak:

Ak Parti: 282

MHP: 20

CHP: 165

İyi Parti: 56

Saadet Partisi: 5

HDP: 72

İTTİFAK OYLARI

Cumhur İttifakı: 302

Millet İttifakı: 226

HDP: 72

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Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/756401/ada-sirketi-24-haziran-anket-secim-sonuclarini-acikladi.html