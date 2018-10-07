Kapıları bu yöntemle açıyorlar! Herkesin başına gelebilir

Emniyet yetkilileri, gelen şikayet üzerine şüphelilerin kart yada röntgen filmi sokarak kapıdaki kilit dilinin içeri itilmesini sağlayıp kapıları açtıklarını belirterek, vatandaşların kısa süreliğine de olsa evden ayrıldıklarında mutlaka kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardılar.



EV SAHİPLERİ YAKALADI



İstanbul-Pendik,Çamçeşme Mahallesinde 2 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında bir eve giren iki kadın, içeride bulunan altınları çalarak dışarı çıkarken, bu sırada evine dönen ev sahibi ile karşılaştı. Kadınlar, ev sahibini görünce sokağa çıkarak kaçmaya çalıştı. Fakat ev sahibi ve mahalle sakinleri tarafından kovalanan hırsızlardan kadın hırsız Hülya Y., ev sahibi tarafından vatandaşların yardımıyla yakalandı. Sokakta yapılan aramada kadınların yakalanmadan az önce çaldıkları ziynet eşyaları bulundu. Hülya A., polise teslim edildi.



POLİS SUÇ ORTAĞI KADINI TESPİT ETTİ



Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis Hülya Y.’nin suç ortağı kadınla birlikte sokakta yürürken kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerden firarda olan kadının isminin S.U. olduğu tespit edildi. S.U.’nun daha önceden hırsızlık suçundan 30 kez gözaltına alındığı ve arandığı ortaya çıktı.



KREDİ KARTI YADA RÖNTGEN FİLMİ KULLANIYORLARMIŞ



Soruşturma esnasında şüphelilerin kapıları, kart, kredi kartı yada röntgen filmi kullanarak açtıkları belirlendi. Şüphelilerin kilitlenmeden sadece kapatılan kapıları tespit ettikleri, kapı arasına soktukları kredi kartı yada röntgen filmiyle kilit dilinin içeri itilmesini sağlayıp kapıları saniyeler içinde açtıkları belirlendi. Kapıların kilitlenmesiyle bu yöntemin etkisiz hale geldiğini söyleyen emniyet yetkilileri vatandaşları kapılarını mutlaka kilitlemeleri konusunda uyardı.



Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheli Hülya Y. adliyeye sevk edilirken diğer şüpheli kadının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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