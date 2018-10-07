Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!
Kapat

Kapıları bu yöntemle açıyorlar! Herkesin başına gelebilir

İstanbul’da kapıları kredi kartı yada röntgen filmi kullanarak saniyeler içinde açtıkları tespit edilen ve girdikleri evleri soyan 2 kadından biri yakalandı.

banner396

Kapıları bu yöntemle açıyorlar! Herkesin başına gelebilir

İstanbul’da kapıları kredi kartı yada röntgen filmi kullanarak saniyeler içinde açtıkları tespit edilen ve girdikleri evleri soyan 2 kadından biri yakalandı.

07 Ekim 2018 Pazar 11:50
Kapıları bu yöntemle açıyorlar! Herkesin başına gelebilir

Emniyet yetkilileri, gelen şikayet üzerine şüphelilerin kart yada röntgen filmi sokarak kapıdaki kilit dilinin içeri itilmesini sağlayıp kapıları açtıklarını belirterek, vatandaşların kısa süreliğine de olsa evden ayrıldıklarında mutlaka kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardılar.

EV SAHİPLERİ YAKALADI

İstanbul-Pendik,Çamçeşme Mahallesinde 2 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında bir eve giren iki kadın, içeride bulunan altınları çalarak dışarı çıkarken, bu sırada evine dönen ev sahibi ile karşılaştı. Kadınlar, ev sahibini görünce sokağa çıkarak kaçmaya çalıştı. Fakat ev sahibi ve mahalle sakinleri tarafından kovalanan hırsızlardan kadın hırsız Hülya Y., ev sahibi tarafından vatandaşların yardımıyla yakalandı. Sokakta yapılan aramada kadınların yakalanmadan az önce çaldıkları ziynet eşyaları bulundu. Hülya A., polise teslim edildi.

POLİS SUÇ ORTAĞI KADINI TESPİT ETTİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis Hülya Y.’nin suç ortağı kadınla birlikte sokakta yürürken kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerden firarda olan kadının isminin S.U. olduğu tespit edildi. S.U.’nun daha önceden hırsızlık suçundan 30 kez gözaltına alındığı ve arandığı ortaya çıktı.

KREDİ KARTI YADA RÖNTGEN FİLMİ KULLANIYORLARMIŞ

Soruşturma esnasında şüphelilerin kapıları, kart, kredi kartı yada röntgen filmi kullanarak açtıkları belirlendi. Şüphelilerin kilitlenmeden sadece kapatılan kapıları tespit ettikleri, kapı arasına soktukları kredi kartı yada röntgen filmiyle kilit dilinin içeri itilmesini sağlayıp kapıları saniyeler içinde açtıkları belirlendi. Kapıların kilitlenmesiyle bu yöntemin etkisiz hale geldiğini söyleyen emniyet yetkilileri vatandaşları kapılarını mutlaka kilitlemeleri konusunda uyardı.

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheli Hülya Y. adliyeye sevk edilirken diğer şüpheli kadının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.10.2018 13:02
Anahtar Kelimeler:
kapıları bu yöntemle açıyorlar herkesin başına gelebilir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversitede düğün salonu!
Üniversitede düğün salonu!
Hurdaya dönen araçta can pazarı!
Hurdaya dönen araçta can pazarı!
Çocuklar Kimlere Emanet : Öğretmenden Skandal Atatürk Paylaşımı!
Çocuklar Kimlere Emanet : Öğretmenden Skandal Atatürk Paylaşımı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim