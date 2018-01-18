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Kanuni Sultan Süleyman Hastanesindeki Skandal ile İlgili Başsavcılıktan Flaş Açıklama

2017 yılının son 5 ayında yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun ortaya çıkması sonrası Küçükçekmece başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılıktan flaş bir açıklama geldi.

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Kanuni Sultan Süleyman Hastanesindeki Skandal ile İlgili Başsavcılıktan Flaş Açıklama

2017 yılının son 5 ayında yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun ortaya çıkması sonrası Küçükçekmece başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılıktan flaş bir açıklama geldi.

18 Ocak 2018 Perşembe 17:56
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesindeki Skandal ile İlgili Başsavcılıktan Flaş Açıklama

Önceki gün basında yer alan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında son 5 ayda yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Böyle bir skandal ilsilesinin yaşanması ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün bir soruşturma başlattı.Başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılıktan ilk açıklama geldi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak 2017 - 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır. Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir."

Ayrı Bir Soruşturma Yürütülüyor

"Ayrıca çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları iddialarına ilişkin TCK Madde 103. uyarınca 'Çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek; kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, gerek ise çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Hamile çocuklarUtanç ListesiSon DakikaKüçükçekmeceKanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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serkan 26 dakika önce

akp ikdidarı çocuk tecavüzcülerine güç veriyor göz yumuyor
yozlaşmış çürümüş dinci tarikatçı gerici bir ikdidarla baş başayız
kadınlarımızı ve çocuklarımızı akp nin dinci subyancı mollalarından koruyalım

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