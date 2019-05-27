Kanser hastası memura 'vekil kalıyor' diyerek oda vermediler

Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesini kullanmak isteyen kanser hastası muhafıza, milletvekillerine tahsis edildiği gerekçesiyle oda verilmediğini iddia etti.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre Durmuş, şunları söyledi:

“Bu kurumu cansiperane sırtlanan muhafaza memurları, hele ki kanser tedavisi gören bir meslektaşımız burada kalamayacaksa kimler kalacak? Sayın bakan, haddini bil! Bu kurum, milletvekillerine peşkeş çekilemez. O memurlar olduğu için bu kurum vardır.

Milletvekillerinin ekonomik durumu oldukça iyi, bir otelde kendilerine özel oda tahsis ettirebilirler. Bu kurumu, buna müsaade eden yöneticileri, sayın bakanı kınıyorum! Kuruma emek veren insanların buralarda hakkı vardır. Milletvekilleri, derhal burayı boşaltın. Aksi halde bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Bu uyarıyı yapıyorum.”

Durmuş’un açıklama yaptığı esnada, misafirhanenin kapısının önüne bir milletvekili aracının geldiği ve aracın kapıda beklediği de görüldü. Buna tepki gösteren Durmuş, “Milletvekili gelsin, gerçek değilse iddiamızı çürütsün. Bu işgale son verin. Burada kanser hastası meslektaşımızın kalması en doğal hakkıdır. Sendika olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Sayın bakan gereğini yapsın. Bu kurum birilerinin çıkarı uğruna peşkeş çekilemez. Müsaade etmeyeceğiz. Ben 41 yıldır buraya hizmet veren bir emekçiyim. Dağda bayırda kaçakçılıkla mücadele ederek hayatını kaybeden, yangında yanarak ölen meslektaşımızın burada hakkı var, onların kemikleri sızlıyor. Talan ettiğiniz, peşkeş çektiğiniz yeter artık” dedi.

Durmuş’un, yaptığı açıklamanın hemen ardından Orman Genel Müdürlüğü tarafından arandığı, bakanın bu açıklamadan rahatsız olduğu ve Durmuş hakkında soruşturma açıldığı da öğrenildi.

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