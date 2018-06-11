Kan Donduran Olay: Karşı: Koyan Genç Kızı Önce Öldürdü Sonra..

Ankara'da kan donduran bir olay yaşandı.

Ankara2da meydana gelen feci olayla ilgili, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan dava dosyasına göre olay, geçtiğimiz 27 Ağustos 2017 günü Polatlı ilçesinde meydana geldi. Yaspılan açıklamada Afgan uyruklu 22 yaşındaki Muhsin Ö., Necip V. ile Firuz R., Polatlı pazarının giriş katındaki evde alkol almaya başladı. Bir süre sonra evlerine geçen şahıslar, saat 04.00 sularında aynı odada sızdı.

Saldırgan Necip V., Firuz R.'nin uyuması üzerine yanına gelerek ona cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Necip V.'nin cinsel istismar girişimlerine karşı koyan Firuz R., mutfaktan bıçak alarak tekrar uyudu. Bir süre sonra ikinci kez istismara teşebbüs eden Necip V., kendisine direnen Firuz R.'yi boğarak vahşice öldürdü. Kızı öldüren cani ardından ona tecavüz etti.

MÜEBBETLE YARGILANIYORLAR

Firuz R.'yi öldüren ve ona tecavüz eden Necip V., kızın cesedini, olay anında odada bulunan Muhsin Ö. ile birlikte battaniyeye sararak sokakta bulunan bir kamyonun önüne bırakıp olay yerinden kaçtı. Olayın ardından başlatılan sortuşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yakalanan Necip V. ile Muhsin Ö. hakkında, "Bir suçu gizlemek için kasten adam öldürmek" ve "cinsel saldırı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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