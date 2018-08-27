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Kamyon şoförü 5 kişilik ailenin hayatını kurtardı

Ankara'ya bağlı Altındağ'da bir gecekonduda çıkan yangında alevleri gören bir kamyon şoförü kornaya basarak, evde oturanları ve mahalle sakinlerini uyandırmayı başardı.

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Kamyon şoförü 5 kişilik ailenin hayatını kurtardı

Ankara'ya bağlı Altındağ'da bir gecekonduda çıkan yangında alevleri gören bir kamyon şoförü kornaya basarak, evde oturanları ve mahalle sakinlerini uyandırmayı başardı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:54
Kamyon şoförü 5 kişilik ailenin hayatını kurtardı

Ankara'ya bağlı Altındağ'da bir gecekonduda çıkan yangında alevleri gören bir kamyon şoförü kornaya basarak, evde oturanları ve mahalle sakinlerini uyandırmayı başardı.

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangında alevleri gören kamyon şoförü kornaya basarak uyandırdığı 5 kişilik ailenin hayatını kurtarmayı başardı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi 1910 Sokak'ta Kemal Erdoğan'a ait gecekondunun girişindeki bir kanepe henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen ve çatıya sıçrayan yangın bütün evi sararken, bu sırada alevleri gören 06 GC 1808 plakalı kamyonun şoförü, aracın kornasına basarak evde oturanları ve mahalle sakinlerini uyandırmaya çalıştı.

Korna sesi üzerine uyanan 5 kişilik Erdoğan ailesi alevleri görerek kendilerini dışarı atarken, mahalle sakinleri de yangına ilk müdahaleyi hortumlarla su sıkarak yaptı.

Bu arada alevlerin elektrik kablolarına sıçraması üzerine mahalle sakinlerinin müdahalesi akıma kapılma tehlikesi nedeniyle yarım kaldı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Demirel, Anadolu Ajansını muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre çalan korna sesiyle uyandıklarını belirterek, "Kamyonun korna sesine uyandık, yoksa biz uyanamazdık." ifadelerini kullandı.

Ne olduğunu anlamak için pencereden dışarı baktıklarında yan taraftaki gecekonduda yangın çıktığını gördüklerini anlatan Demirel, korna sesi ile uyanan Kemal Erdoğan ve ailesinin kendilerini dışarı attığını ve mahalle sakinlerinin de ellerinde hortumlarla alevlere müdahalede bulunmaya çalıştığını belirtti.

Demirel, "Kimisi camları kırdı, içeridekilerin dışarı çıkıp çıkmadığını kontrol etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik telleri tehlike saçtığı için pek bir şey yapamadılar." diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın sonrası gecekonduda büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü açıklandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Anadolu AjansÄ±

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Son Güncelleme: 27.08.2018 09:01
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