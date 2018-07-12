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Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor!..

Yeni sistemde devleti yapılandıran kararnamelerde, kamu personel rejimine yönelik çeşitli maddeler yer aldı. Buna göre, kamuda bankamatik memurluğu dönemi kapanıyor. 'Kızak kadrolar' azaltılacak, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nda 55 maddede teknik düzenleme yapılacak. Öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti olanlar müfettiş yardımcısı olabilecek.

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Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor!..

Yeni sistemde devleti yapılandıran kararnamelerde, kamu personel rejimine yönelik çeşitli maddeler yer aldı. Buna göre, kamuda bankamatik memurluğu dönemi kapanıyor. 'Kızak kadrolar' azaltılacak, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nda 55 maddede teknik düzenleme yapılacak. Öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti olanlar müfettiş yardımcısı olabilecek.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:19
Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor!..

Yeni sistemde devleti yapılandıran kararnamelerde, kamu personel rejimine yönelik çeşitli maddeler yer aldı. Buna göre, kamuda bankamatik memurluğu dönemi kapanıyor. 'Kızak kadrolar' azaltılacak, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nda 55 maddede teknik düzenleme yapılacak. Öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti olanlar müfettiş yardımcısı olabilecek.

Daire başkanı ve altı kadrolar, üst kademe yöneticisi sayılmayacak. Emekli olacak TRT personeline yüzde 30-50 fazladan ikramiye verilecek. Kamu personel rejimine ilişkin bazı düzenlemeler şöyle:

Bankamatik memurluğu dönemi kapanıyor

MÜŞAVİRLİK KADROSU AZALIYOR

MÜŞAVİRLİK KADROSU AZALIYOR

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre kamuda 'atm-matik' memurluğu dönemi kapanacak. Kızak kadro olarak bilinen müşavir kadroları azaltılacak. Bakanlıklarda sadece 15 müşavir görevlendirilecek.

GEÇİCİ GÖREVE 1 YIL SINIRI

GEÇİCİ GÖREVE 1 YIL SINIRI

Kamu kurumlarında hakim ve savcılar hariç olmak üzere statülerine bakılmaksızın bir pozisyonda çalışan tüm memurların kurumlar arası görevlendirilmelerine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, görevlendirme süreleri bir yılı aşmamak üzere belirlenecek olup, bu süre birer yıl olmak üzere uzatılabilecek.

657'DE TEKNİK DÜZENLEME

657'DE TEKNİK DÜZENLEME

55 maddede düzenleme yapıldı. Daire başkanı üstü kadrolar üst kademe yöneticisi sayıldı, buralara süreli olarak atama yapılacak.

DİYANET'E 4+2 ŞARTI

DİYANET'E 4+2 ŞARTI

Diyanet İşleri Başkanlığı'na MEB'deki gibi sözleşmeli statüde alacağı personele 4 yıl hizmet şartı, daha sonra da 2 yıl kadrolu olarak çalışma şartı getirildi.

MÜSTEŞAR KADROLARI

MÜSTEŞAR KADROLARI

Tüm müsteşar kadroları kaldırıldı. Müsteşarın görevini Bakan yardımcısı yürütecek. Bakanlıklarda bakan yardımcıları, bağlı kuruluşlarda başkanlar atanıp göreve başlayıncaya kadar mevcut müsteşarlar görevlerine devam edecek.

TRT'DE EMEKLİLİĞE TEŞVİK

TRT'DE EMEKLİLİĞE TEŞVİK

Kamu kurumlarında müfettiş, denetmen, denetçi istihdam edilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettiş yardımcılık kadrolarına yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilecek. Emekli olacak TRT personeline yüzde 30-50 oranında fazladan ikramiye verilecek. 65 yaş haddinden emekliliğine 5 yıl kalanlar talep ederse ikramiyesi yüzde 30 fazla ödenecek.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.07.2018 17:09
Anahtar Kelimeler:
kamuda yeni dönem çok önemli değişiklikler geliyor
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