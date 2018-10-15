Kamu Emekçileri Bordro Yaktı!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Diyarbakır Şubeler Platformu'na mensup üyeler, artan enflasyon ve yaşanan ekonomik kriz sebebini gerekçe gösterek kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyon ve kriz karşısında eridiğini ifade ederek, Diyarbakır Defterdarlığı'nın önünde maaş bordrolarını yakarak protesto eyleminde bulundular.

'KAMU EMEKÇİLERİ HIZLA AÇLIK SINIRINA YAKLAŞIYOR'

Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın aktardığı habere göre; Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Diyarbakır Şubeler Platformu, artan enflasyon ve yaşanan ekonomik kriz ile ilgili Diyarbakır Defterdarlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü Bahar Karakaş, "işçilerin, emekçilerin bu krizi yaratanlara bir borcu yoktur" dedi. Karakaş, kamu emekçilerinin hızla açlık sınırına yaklaştığının altını çizdi. Hayat pahalılığına karşı kamu emekçilerinin hızla yoksullaştığını kaydeden Karakaş, "Siyasi iktidar ‘kriz miriz yok' diyor ama bugün maaşlarını alan 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisi olarak elimize geçen bordrolarımız öyle demiyor. Artan hayat pahalılığı karşısında gittikçe eriyen, daha cebimize girmeden borçlarımıza, kabaran faturalara giden maaşlarımızla ayın sonunu getiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

9 AYDA 2 MAAŞ KAYBOLDU

KESK sözcüsü Bahar Karakaş şu açıklamaları yaptı; "Siyasi iktidar ‘kriz, miriz yok. Bu da geçer yahu' gibi ifadeler ve söylemler kullanıyor fakat geçmiyor. Zam kasırgası, enflasyon fırtınası gittikçe şiddetleniyor. Tüm ücretli kesimler gibi kamu emekçileri de artan hayat pahalılığında gittikçe yoksullaşmaktadır. Dolar kurundaki, döviz kurundaki yükselişten dolayı kamu emekçileri 9 ayda 2 maaşlık bir kayıp yaşadı. Konfederasyonumuz Araştırma Birimi KESK-AR'ın 2018 Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı çalışmasına göre; dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2.214 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 6.237 TL'ye ulaşmıştır. Buna göre eş ve çocuk yardımı dâhil ortalama 3.250 TL maaş alan kamu emekçileri hızla açlık sınırına yaklaşmaktadır. Doğalgazdan, akaryakıta, elektrikten ete, pamuktan buğdaya kadar hem tükettiğimiz hem de üretimde kullanılan her şeyin ithal edildiği ülkemizde maaşlarımızın döviz karşısındaki değeri çok daha önemli hale gelmiştir." değerlendirmelerinde bulundu.

Açıklamadan sonra Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri maaş bordrolarını yakarak enflasyonu ve ekonomik krizi protesto ettiler.

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