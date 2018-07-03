Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kaman'da Feci Kaza: Hamile Kadın, Karnındaki Bebek ve 3 Yaşındaki Kızı Hayatını Kaybetti

Kırşehir'in Kaman İlçesi'nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre hamile kadın, karnındaki bebek ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

banner396

Kaman'da Feci Kaza: Hamile Kadın, Karnındaki Bebek ve 3 Yaşındaki Kızı Hayatını Kaybetti

Kırşehir'in Kaman İlçesi'nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre hamile kadın, karnındaki bebek ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

03 Temmuz 2018 Salı 22:53
Kaman'da Feci Kaza: Hamile Kadın, Karnındaki Bebek ve 3 Yaşındaki Kızı Hayatını Kaybetti

Kırşehir'in Kaman İlçesi'nde feci bir trafik kazası meydana geldi.

Kaman'dan Kırşehir yönüne doğru gitmekte olan ve Sedat Üçkol'un kullanımında olduğu öğrenilen 06 ZVK 95 plakalı otomobil, Çağırken köyü yakınlarında sürücünün aniden önlerine çıkan köpeğe çarpmamak direksiyonu kırması sonucu devrildi. 

Sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu kontrolün kaybedilmesi sonucu meydana gelen feci kazada, araçta sıkışan sürücü ile 5 aylık hamile eşi Esra, kızı 3 yaşındaki Ela Üçkol ve baldızı Fadime Sevindir, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. 

Kaza sonrası bölgeye hemen sağlık personelleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Esra Üçkol ile kızı Ela Üçkol, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. 

Hamile kadının karnındaki bebeğin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. 

Sürücü Sedat Üçkol'un da hayati tehlikesi devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberKırşehir KazaKaman Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla ve Eylül'den Sonra Bir Kötü Haber Daha: 1,5 Yaşındaki Rüya..
Leyla ve Eylül'den Sonra Bir Kötü Haber Daha: 1,5 Yaşındaki Rüya..
Minik Leyla Hakkında Başsavcılıktan Son Dakika Açıklaması
Minik Leyla Hakkında Başsavcılıktan Son Dakika Açıklaması
Google'da Son 7 Günde En Çok Aranan Kelimeler Açıklandı
Google'da Son 7 Günde En Çok Aranan Kelimeler Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim