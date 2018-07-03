Kaman'da Feci Kaza: Hamile Kadın, Karnındaki Bebek ve 3 Yaşındaki Kızı Hayatını Kaybetti

Kırşehir'in Kaman İlçesi'nde feci bir trafik kazası meydana geldi.

Kaman'dan Kırşehir yönüne doğru gitmekte olan ve Sedat Üçkol'un kullanımında olduğu öğrenilen 06 ZVK 95 plakalı otomobil, Çağırken köyü yakınlarında sürücünün aniden önlerine çıkan köpeğe çarpmamak direksiyonu kırması sonucu devrildi.

Sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu kontrolün kaybedilmesi sonucu meydana gelen feci kazada, araçta sıkışan sürücü ile 5 aylık hamile eşi Esra, kızı 3 yaşındaki Ela Üçkol ve baldızı Fadime Sevindir, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kaza sonrası bölgeye hemen sağlık personelleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Esra Üçkol ile kızı Ela Üçkol, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Hamile kadının karnındaki bebeğin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Sürücü Sedat Üçkol'un da hayati tehlikesi devam ediyor.

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