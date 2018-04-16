Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kalkınma Bakanı: Genç İşsizlik Azalıyor, Ekonomimiz Gücünü Koruyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı iş gücü istatistikleriyle ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.

banner396

Kalkınma Bakanı: Genç İşsizlik Azalıyor, Ekonomimiz Gücünü Koruyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı iş gücü istatistikleriyle ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:00
Kalkınma Bakanı: Genç İşsizlik Azalıyor, Ekonomimiz Gücünü Koruyor

Türkiye'de istihdamın teşviklerle birlikte arttığını söyleyen Bakan Elvan, işsizlik oranında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 oranında azalma görüldüğünü söyledi.

Elvan, "İş gücüne katılım oranlarındaki artışlar 2018 yılında da devam etmektedir. Geçen yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranı 0,6 puan (780 bin kişi) artarak yüzde 52,1'e yükselmiştir. Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranındaki (1,2 puan) artış hızlı bir şekilde sürmektedir. Son dönemlerde gözlenen yüksek iş gücüne katılım oranları ve daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir.

Bu bağlamda genç nüfusumuzun iş gücüne katılma oranı yükselirken, ekonomimizin gençlerimizi istihdam etme kapasitesi de artmaktadır.Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 293 bin kişi artarken, hizmetler sektöründeki artışlar da sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında (inşaat dahil) 992 bin kişilik artış (mevsimsel düzeltilmiş) kaydedilmiştir. Tarım istihdamı da bu dönemde toplam istihdama pozitif katkı sağlamıştır. İstihdam verilerinin yanı sıra sanayi üretimi de güçlü yükselişini sürdürmüştür.

Sanayi üretimi şubat ayında yüzde 9,9 artmıştır. Dolayısıyla yılın ilk iki ayında sanayi üretimi artışı ortalaması yaklaşık yüzde 11'i bulmuştur. Bu oran geçen yılın aynı dönemindeki oranın yaklaşık 3 katıdır." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Kalkınma BakanıKalkınma Bakanı Işsizlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çelik'ten AB'ye Tepki : Sorumsuz, Duyarsızca
Bakan Çelik'ten AB'ye Tepki : Sorumsuz, Duyarsızca
Askeri Öğrenci Adayları Dikkat! Beklenen Duyuru Geldi (2018 MSÜ)
Askeri Öğrenci Adayları Dikkat! Beklenen Duyuru Geldi (2018 MSÜ)
Çorum'da Kaybolan Çobanın Cesedi Bulundu
Çorum'da Kaybolan Çobanın Cesedi Bulundu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim