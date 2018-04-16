Kalkınma Bakanı: Genç İşsizlik Azalıyor, Ekonomimiz Gücünü Koruyor

Türkiye'de istihdamın teşviklerle birlikte arttığını söyleyen Bakan Elvan, işsizlik oranında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 oranında azalma görüldüğünü söyledi.

Elvan, "İş gücüne katılım oranlarındaki artışlar 2018 yılında da devam etmektedir. Geçen yılın aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranı 0,6 puan (780 bin kişi) artarak yüzde 52,1'e yükselmiştir. Özellikle kadınların iş gücüne katılım oranındaki (1,2 puan) artış hızlı bir şekilde sürmektedir. Son dönemlerde gözlenen yüksek iş gücüne katılım oranları ve daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir.

Bu bağlamda genç nüfusumuzun iş gücüne katılma oranı yükselirken, ekonomimizin gençlerimizi istihdam etme kapasitesi de artmaktadır.Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 293 bin kişi artarken, hizmetler sektöründeki artışlar da sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında (inşaat dahil) 992 bin kişilik artış (mevsimsel düzeltilmiş) kaydedilmiştir. Tarım istihdamı da bu dönemde toplam istihdama pozitif katkı sağlamıştır. İstihdam verilerinin yanı sıra sanayi üretimi de güçlü yükselişini sürdürmüştür.

Sanayi üretimi şubat ayında yüzde 9,9 artmıştır. Dolayısıyla yılın ilk iki ayında sanayi üretimi artışı ortalaması yaklaşık yüzde 11'i bulmuştur. Bu oran geçen yılın aynı dönemindeki oranın yaklaşık 3 katıdır." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA