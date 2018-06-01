Kalaycı : Üniversite Sınavı Kalkacak, KYK Kredi Faizleri Silinecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, üniversiteye sınavsız giriş imkanının MHP tarafından getirileceğini, üniversite sınavının tamamiyle kaldırılacağını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Kalaycı, MHP İl Başkanı Çiçek, milletvekili adayları ve partililerle birlikte Konya Ülkü Ocaklarınca düzenlenen iftar programına katıldılar. Burada gençlere yönelik partisinin vaatlerini anlatan Kalaycı, üniversiteye girişte sınav sisteminin kaldırılması gerektiğini, MHP'nin bunu yapabileceğini söyledi.

Kalaycı , "Gençlerimizle ilgili üniversiteye sınavsız girebilme imkanın getirecek eğitim reformunu gerçekleştireceğiz. Ön lisans mezunu gençlerimize lisans tamamlama imkanı vereceğiz. Bu konuda bütün projelerimiz hazır, seçim beyannamemizde de bunları taahhüt ettik. Yine gençlerimizin birçok talebi var, staj yapan çıraklık yapan gençlerimizin hizmetleri sigortalarına sayılmıyor. Staj ve çıraklık döneminde çalışmalarının da sigortaya emeklilik hizmetine sayılması ve sigortalılık açısından başlangıç tarihi olarak esas alınmasını ön gören yine bir projemiz var" dedi. Gençlerin KYK Kredi borcu faizleri ve GSS borçlarına ilişkin de vaadlerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı, "Gençlerimiz üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamaması nedeniyle almış oldukları KYK kredilerinin büyük faizleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak gençlerimizin KYK kredilerinin faizlerinin silinmesini, iş buluna kadar kendilerinden geri ödeme yapılmamasını ön görüyoruz. Yine gençlerimizin Genel Sağlık Sigortası primi ile karşı karşıya kalması var. Gençlerimiz iş bulana kadar ailelerinin sigortasından yararlandırmasını ön görüyoruz. Her ailede bir işsiz gencimize ise iş bulana kadar asgari ücretin yarısı tutarında maaş ödenmesi aile desteği yardımı yapılması projemiz var. Bu projemizde çok önem veriyoruz" dedi.

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