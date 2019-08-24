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Kahreden Haber: PÖH'lerimiz Şehit Oldu! Şehitlerin İsimleri ve Memleketleri Belli Oldu!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.

Kahreden Haber: PÖH'lerimiz Şehit Oldu! Şehitlerin İsimleri ve Memleketleri Belli Oldu!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
Kahreden Haber: PÖH'lerimiz Şehit Oldu! Şehitlerin İsimleri ve Memleketleri Belli Oldu!

üvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu, 4 özel harekat polisi yaralandı.

Yaralılar helikopterle kaldırıldıkları Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Diyarbakır 'da şehit olan PÖH'lerin isimleri ve memleketleri açıklandı.

Bugün feci bir olay meydana geldi. Dicle 'de devriye görevi görmekte olan  özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 2 'si ağır yaralı olmak üzere 6 özel harekat polisiyaralandı.

Hemen hastaneye kaldırılan polislerden 2 'si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre kahraman şehitlerimizin isimleri ile memleketleri açıklandı.

HATAY 'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye görevindeki zırhlı aracın devrilmesi sonucu 23 yaşındaki özel harekat polisi Ali Uçar şehit oldu. Şehidimizin acı haberi , memleketi Hatay 'da ikamet eden ailesine ulaştı.

Bekar olduğu öğrenilen Ali Uçar'ın acı haberini Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşamakta olan ailesine Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ile beraberindeki  polis yetkilileri tarafından verdi.

Oğullarının şehadet haberiyle yıkılan baba Adulsemet Uçar ve anne Emine Gülsüm Uçar, gözyaşlarına boğuldu.

Uçar'ın komşuları evlerine Türk bayrakları astı.

TRABZON 'A ŞEHİT  ATEŞİ DÜŞTÜ

Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 23 yaşındaki PÖH Akın Çelebi , kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü.

Özel hareket polisi Akın Çelebi 'nin acı haberi, Trabzon 'da bulunan baba ocağına ulaştı. Acı haber sonrası şehidin ailesi büyük acı yaşadı.

Şehidin cenazesinin yapılacak törenin ardından Ortahisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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