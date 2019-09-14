Kahreden Haber! 1,5 Yıl Sonra Şehit Oldu!

Iğdır 1.Mekanize Tugayı’nda görev yaparken, içinde bulunduğu aracın intikali sırasında gerçekleşen kaza sonucunda ağır yaralanan ve Adana Balcalı Hastanesi’nde 1.5 yıldır tedavi altında olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, şehit oldu.

Yaralı Uzman Çavuş'un şehadet haberini Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Sosyal Medya hesabından "Iğdır 1.Mekanize Tugayı’nda görev yaparken, içinde bulunduğu aracın intikali sırasında gerçekleşen kaza sonucunda ağır yaralanan ve Adana Balcalı Hastanesi’nde 1.5 yıldır tedavi altında olan Piy. Uzm. Çvş. Remzi Hatipoğlu, şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, Adanalı hemşehrilerimize ve ulusumuza başsağlığı dilerim. ifadelerini kullanarak duyurdu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Iğdır 1.Mekanize Tugayında görev yaparken, içinde bulunduğu aracın intikali sırasında gerçekleşen kaza sonucunda ağır yaralanan ve Erzurum Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken ailesinin isteği üzerine tedavisine Balcalı Hastanesinde devam edilen Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nu ziyaret etmişti.

Vali Demirtaş, sağlık durumu hakkında doktorlardan ayrıntılı bilgiler aldığı Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesi ve yakınlarına 'geçmiş olsun' temennisinde bulunmuştu.

Allah'tan acil şifalar dilediği Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun tedavisi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını veren Vali Demirtaş, acil şifalar dilediği uzman çavuşun ailesi ve yakınlarının her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.

1,5 YIL SONRA ŞEHİT OLDU

Yaralı Uzman ÇAvuş Remzi Hatipoğlu gerçekleşen alçak saldırının üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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