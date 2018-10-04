Kahreden Bir Haber Daha: Şehit Sayısı Yükseldi

Batman 'a bağlı Hasankeyf İlçesi 'nden kahreden habreler gelmeye devam ediyor.
4 Ekim 2018 günü gelen şehit haberleri ile yasa boğuldu. Batman 'da meydana gelen hain saldırıda ilk belirlemelere göre 4 askerimiz şehit olmuştu. Edinilen son dakika bilgilerine göre yaralı olan askerlerimizden 3 'ü daha şehit oldu ve şehit sayımız 7 'ye yükseldi.
Art arda gelen kahreden haberler ülkeyi yasa boğdu. El yapımı patlayıcı(EYP) ile gerçekleştirilen hain saldırı neticesinde 2 askerimiz de yaralandı.
VALİLİK 'TEN GELEN İLK AÇIKLAMA
Batman Valiliği 'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır”
İlk açıklamanın ardından hastanede tedavi altına alınan askerlerimizden durumu ağır olan 3 askerimiz de şehit düştü ve şehit sayısı 7 oldu.
KPSS CAFE olarak Şehitlerimize Allah 'tan rahmet, yakınlarına ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz..
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Sabah şehit haberleri ile uyanan ülke.... ne zaman bitecek ?
Allahim sehitlerimize cennetini nasip etsin. Ailelerine sabırlar versin
RUHLARI ŞAD OLSUN YİĞİTLERİMİZİN ALLAH AİLELERINE SABIRLAR VERSIN
Bu lanet terörden niye kurtulamıyoruz. Daha kaç yuvaya ateş düşecek.
Şehitler Ölmez vatan bölünmez bu millet size minnettardir her daim ruhunuz sad mekaniniz cennet olsun rabbim ailelerine sabırlar versin insAllah
Araç zırhlı olmasa ne olurmuş bilemedim. Allah kahretsin bu teröristleri soyunuz kurusun itin dölleri