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Kahreden Bir Haber Daha: Şehit Sayısı Yükseldi

Batman 'dan sabahın erken saatlerinde kahreden haber geldi. Hasankeyf 'te meydana gelen hain saldırıda 4 askerimiz şehit olmuştu. Alınan son dakika bilgilerine göre şehit sayısı yükseldi.

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Kahreden Bir Haber Daha: Şehit Sayısı Yükseldi

Batman 'dan sabahın erken saatlerinde kahreden haber geldi. Hasankeyf 'te meydana gelen hain saldırıda 4 askerimiz şehit olmuştu. Alınan son dakika bilgilerine göre şehit sayısı yükseldi.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:34
Kahreden Bir Haber Daha: Şehit Sayısı Yükseldi

Batman 'a bağlı Hasankeyf İlçesi 'nden kahreden habreler gelmeye devam ediyor.

4 Ekim 2018 günü gelen şehit haberleri ile yasa boğuldu. Batman 'da meydana gelen hain saldırıda ilk belirlemelere göre 4 askerimiz şehit olmuştu. Edinilen son dakika bilgilerine göre yaralı olan askerlerimizden 3 'ü daha şehit oldu ve şehit sayımız 7 'ye yükseldi.

Art arda gelen kahreden haberler ülkeyi yasa boğdu. El yapımı patlayıcı(EYP) ile gerçekleştirilen hain saldırı neticesinde 2 askerimiz de yaralandı.

VALİLİK 'TEN GELEN İLK AÇIKLAMA

Batman Valiliği 'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 “İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır”

İlk açıklamanın ardından hastanede tedavi altına alınan askerlerimizden durumu ağır olan 3 askerimiz de şehit düştü ve şehit sayısı 7 oldu.

KPSS CAFE olarak Şehitlerimize Allah 'tan rahmet, yakınlarına ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz..

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.10.2018 09:54
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Eda 2 saat önce

Sabah şehit haberleri ile uyanan ülke.... ne zaman bitecek ?

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Mehmetçik 2 saat önce

Allahim sehitlerimize cennetini nasip etsin. Ailelerine sabırlar versin

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Serdar mert 2 saat önce

RUHLARI ŞAD OLSUN YİĞİTLERİMİZİN ALLAH AİLELERINE SABIRLAR VERSIN

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S 2 saat önce

Bu lanet terörden niye kurtulamıyoruz. Daha kaç yuvaya ateş düşecek.

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oğuzhan 1 saat önce

Şehitler Ölmez vatan bölünmez bu millet size minnettardir her daim ruhunuz sad mekaniniz cennet olsun rabbim ailelerine sabırlar versin insAllah

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Metin 1 saat önce

Araç zırhlı olmasa ne olurmuş bilemedim. Allah kahretsin bu teröristleri soyunuz kurusun itin dölleri

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