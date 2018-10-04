Kahreden Bir Haber Daha: Şehit Sayısı Yükseldi

Batman 'a bağlı Hasankeyf İlçesi 'nden kahreden habreler gelmeye devam ediyor.

4 Ekim 2018 günü gelen şehit haberleri ile yasa boğuldu. Batman 'da meydana gelen hain saldırıda ilk belirlemelere göre 4 askerimiz şehit olmuştu. Edinilen son dakika bilgilerine göre yaralı olan askerlerimizden 3 'ü daha şehit oldu ve şehit sayımız 7 'ye yükseldi.

Art arda gelen kahreden haberler ülkeyi yasa boğdu. El yapımı patlayıcı(EYP) ile gerçekleştirilen hain saldırı neticesinde 2 askerimiz de yaralandı.

VALİLİK 'TEN GELEN İLK AÇIKLAMA

Batman Valiliği 'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır”

İlk açıklamanın ardından hastanede tedavi altına alınan askerlerimizden durumu ağır olan 3 askerimiz de şehit düştü ve şehit sayısı 7 oldu.

KPSS CAFE olarak Şehitlerimize Allah 'tan rahmet, yakınlarına ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz..

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