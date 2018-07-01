Kahreden Bir Haber Daha: 2 Yaşındaki Kız Çocuğu..

Çocuk ölümlerinin son günlerde artması büyük üzüntü yaratıyor. Bir kahreden haber de Şanlıurfa'dan geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre önceki gün akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan kırsal mahallesinde meydana gelen olayda, İlçe merkezinden 06 DR 6692 plakalı otomobil ile mahalleye dönmekte olan Bulut ailesi fertleri, iddiaya göre minik Güneş'i araçta unutup eve gitti. Minik Güneş'in yokluğunu fark etmeyen aile evde zaman geçirdi. Bir süre sonra Güneş'i otomobilde hareketsiz halde bulan yoldan geçen yakınları, otomobilin camını kırdı. Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste doktorlar tarafından müdahale edilen minik Güneş, sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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