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Kahramanmaraş'ta Feci Olay: Eski Eşinin Kardeşi ve Amcasını Katletti

Kahramanmaraş' Dulkadiroğlu İlçesinde feci bire olay meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir kişi, eşinin kardeşi ve amcasını öldürdü.

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Kahramanmaraş'ta Feci Olay: Eski Eşinin Kardeşi ve Amcasını Katletti

Kahramanmaraş' Dulkadiroğlu İlçesinde feci bire olay meydana geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir kişi, eşinin kardeşi ve amcasını öldürdü.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:53
Kahramanmaraş'ta Feci Olay: Eski Eşinin Kardeşi ve Amcasını Katletti

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada amca ve yeğeni hayatını kaybetti.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'nde 44 yaşındaki A.Ç. , boşandığı eşi G.Ö'nün kardeşi 38 yaşındaki Mehmet Ölübey ve amcası 51 yaşındaki Atilla Ölübey ile henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir anda tartışmaya başladı.

Sözlü olarak başlayan tartışmanın kısa süre içinde tekme tokatlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. yanında bulunan av tüfeğiyle Mehmet Ölübey ve Atilla Ölübey'e ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kurşunların isabet etmesi üzerine ağır şekilde yaralanan Mehmet ve Atilla Ölübey, ihbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları özel hastanelerde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı A.Ç. daha sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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