Kahramanmaraş'ta Ambulansla Minibüs Çarpıştı! 6 Yaralı Var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ambulans ile yolcu minibüsünün karıştığı kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza bugün öğle saatlerinde Pazarcık-Gölbaşı karayolunun 37'inci kilometresinde oldu.

Pazarcık'tan Gölbaşı istikametine seyir halinde olan ve içerisinde hasta bulunmayan Zülküf Kırıcı yönetimindeki ambulans, aynı yönde ilerleyen Mustafa Gözcü'nün idaresindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Ambulansta bulunan Pelin Koçdemir, Ayşen Bul ve Minibüsteki Hanım Ünek ile Elif Utgucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralı vatandaşlar Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan sağlık durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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