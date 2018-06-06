Kahramankazan'da Korkunç Trafik Kazası: 2 Ölü , 2 Çocuk Yaralı

Son dakika haberi Ankara'nın Kahramankazan İlçesinden geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 34 TF 0504 plakalı otomobille İstanbul'dan Ankara'ya doğru gelmekte olan ve şoförünün adı Selda olarak açıklanan araç, Kahramankazan ilçesi Ovarlar Kavşağı’nda bulunan ışıklarda duran 06 BLP 88 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında sıkışan otomobili gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Otomobilde kanlar içinde kalan 43 yaşındaki Selda, 62 yaşındaki Hatice, 8 yaşındaki Derin ve Deniz’i gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ön koltukta oturan sürücü Selda ve yanında oturan annesi Hatice’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Arka koltukta oturan ve ağır yaralanan sürücünün 2 çocuğu ise bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak olay yerinde önlem alırken, cenazeler araçtan çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine intikal eden itfaiye erleri, aracın ön tarafında sıkışan 2 kişinin cenazelerini çıkardı. Anne kızın cenazeleri cenaze aracına konularak götürüldü. Kazada ağır yaralanan 2 çocuğun ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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