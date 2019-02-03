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Kafeye Kar Düştü: Ölü ve Yaralı Askerler Var!

Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın çatısında biriken kar yığının düşmesi neticesinde bir kişi yaşamını yitirdi, 3'ü asker olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kafeye Kar Düştü: Ölü ve Yaralı Askerler Var!

Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın çatısında biriken kar yığının düşmesi neticesinde bir kişi yaşamını yitirdi, 3'ü asker olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

03 Şubat 2019 Pazar 15:47
Kafeye Kar Düştü: Ölü ve Yaralı Askerler Var!

Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın çatısında biriken kar yığının düşmesi neticesinde bir kişi yaşamını yitirdi, 3'ü asker olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.
 

Bitlis'in merkezinde bulunan Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki bir kafenin teras katı, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu çöktü.     

Bu sırada terasta oturan müşterilerden Tayfun Sulak olay yerinde yaşamını yitirdi, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.     

Olay yerine giden AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri, kar kütleleri ve çöken çatının altında kalan yaralıları çıkardı.     

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Bitlis ve Tatvan'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.     

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.     

Vali Çağatay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bitlis'te kar yoğunluğundan dolayı bir kaza meydana geldiğini belirterek açıklamalarına şöyle devam etti:     

"İl merkezinde Sina Kafe'nin dış kısmına doğru açılmış ve sonradan oluşturulmuş bir yapının çatısı, 5'inci kattan düşen karın ağırlığına dayanamayarak çökmüş. Orada olan müşterilerden 22 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi, diğerlerinin sağlık durumları iyi. 7 yaralımız vardı. Bunları ziyaret ediyoruz."   ifadelerini kullandı.

Bu yıl çok zor bir kış geçirdiklerine dikkati çeken Çağatay, "Ekiplerimiz müdahale ediyor ancak böyle kazalar da yaşanıyor. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Yaralılardan 3'ü bölgede askerlik yapan çocuklarımız, onların da diğer vatandaşlarımız gibi sağlık durumları iyi. Hepsi bugün taburcu olacak vaziyette." diye konuştu.     

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.02.2019 16:07
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