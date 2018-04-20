Kafa Kesen DAEŞ'li Terörist Kocaeli'de Yakalandı

IŞİD tarafından esir alınan bazı Özgür Suriye Ordusu üyelerini cani şekilde katlettiği öne sürülen IŞİD'li terörist Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma , terör örgütü DEAŞ'ın infaz timlerinde yer alan Suriye uyruklu teröristin Kocaeli'de ikamet etitğini belirtledi. Teröristin ikametinin tespit edilmesiyle birlikte İstihbarat birimleriyle ortaklaşa hareket eden Jandarma ekipleri haini kıskıvrak yakaladı. Gerçekleştirilen ilk baskında yakalanan terörist sorgusunda, ÖSO üyelerinin kafasını keserek infaz ettiğini kabul etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen buradan da mahkemeye sevk edilen terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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