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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli için karar verildi!

"Kafa keseceğim" sözleriyle büyük tepki çeken Suriye uyruklu A.A.F., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli için karar verildi!

"Kafa keseceğim" sözleriyle büyük tepki çeken Suriye uyruklu A.A.F., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:42
'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli için karar verildi!

Bursa'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, "Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Sözlerim çarpıtıldı"
A.A.F.'nin, savcılık sorgusunda, "Arkadaşlarımla sokakta gezerken, adamla kadın kavga ediyordu. Adamın, kadına vurduğu gördüm. Yanlarına giderek, kavgayı ayırdım. Daha sonra o adamla ben kavga etmeye başladım. Çevredekiler kavgayı ayırdı. O sırada elinde kamera ve mikrofon olan kişiler geldi. Ne olduğunu sordu. Ben de 'Kadına vuruyor. O adamın kafasını keserim' dedim. Kadına vuran adam için o cümleyi söyledim. Benim sözlerim çarptırıldı. Suçsuzum" dediği öğrenildi.

Suriyeli A.A.F., 15 gün arayla bağlı olduğu semt karakoluna giderek, imza atacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Suriyeli sığınmacıdan kan donduran sözler: “Kafa kesmek istiyorum”
Suriyeli sığınmacıdan kan donduran sözler: “Kafa kesmek istiyorum”
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