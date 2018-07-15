Kadroya Geçen Taşeron İşçiler Başka Kurumlara Nakil İsteyebilecek!..

703 sayılı KHK ile Başbakanlıkta çalışan işçilere bir hak daha getirildiği ortaya çıktı. Başbakanlıkta taşeron işçi olup da 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın başka kurumların sürekli işçi kadrolarına geçirilecekler. Madde metninin özensiz yazılmasından mı yoksa bilerek mi yazıldığı bilmediğimiz için net bir şey söylememiz doğru olmayacaktır. Ancak, kadroya geçirilen bu işçilere sağlanan hakkın emsal olması kaçınılmaz hale gelmiştir.

İŞTE O MADDE

703 sayılı KHK’nin 221 inci maddesinde; “657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) flkrası ve ilgili mevzuatına göre istihdam edilen sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte, sürekli işçi kadrolarında görev yapanlar kadrolarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içinde atanırlar. Bunlar atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadro ve pozisyonları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu madde gereğince;

1- Taşeron işçiliklikten 696 sayılı KHK gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden başka kurumların işçi kadrosuna nakledilenlerin kadroları şahsa bağlı kadro olmayacaktır.Yani boşaldığı zaman iptal edilmeyecektir, çünkü buna ilişkin bir düzenleme yoktur.

2- Bu işçiler nakledildikleri kurumların yetkili sendikalarına üye olabileceklerdir.

3- Yetkili sendikaya üye olanlar veya dayanışma aidatı ödeyenler diğer işçiler gibi toplu sözleşme hükümlerinden aynen yararlanacaklardır.

4- Bu düzenleme gereğince birçok haktan yararlanan işçiler diğer taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna atananlara emsal olacaktır.

5- Madde metninde taşeron işçilikten kadrolu işçiliğe geçenler için bir ayrıma gidilmemiştir.

6- Madde metni bu kadar özensiz yazılırsa çok büyük sonuçlar doğuracağını bilmek gerekirdi.

7- Taşeron işçilerle ilgili surda büyük bir gedik açılmıştır. Kadroya geçirilen bütün işçiler benzer bir düzenleme isteyecektir.

Kaynak : SGK Rehberi