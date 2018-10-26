Kadını 18 Yerinden Bıçakladı, Amacım Öldürmek Değildi dedi

Bursa'da, sokak ortasında tartıştığı eski eşi 38 yaşındaki Özlem Meşeli'yi 18 yerinden bıçaklayarak, öldüren 45 yaşındaki Hasan Gündoğdu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet işleyen Gündoğdu, mahkemedeki savunmasında, "Tasarlayarak yapmadım, aniden oldu. Korkutmak istemiştim. Amacım öldürmek değildi" ifadelerini kullandı.

Korkunç olay, 23 Ekim 2018 Salı günü, Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. Hasan Gündoğdu, iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi takip etti. İkili, bir süre sonra sokak ortasında, henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Hasan Gündoğdu, tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, sokak ortasında Özlem Meşeli'yi 18 yerinden bıçakladı. Meşeli, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı. Hasan Gündoğdu ise olaydan sonra eski eşinin el çantasını alarak, kaçtı. Özlem Meşeli, doktorların tüm müdahalesine hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI YAKALATMIŞTI

Hasan Gündoğdu'nun kaçış anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkıp, Gündoğdu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Hasan Gündoğdu, ekiplerin çalışması sonucu çarşamba günü Çınarönü Mahallesi'nde metruk bir evde yakalandı. Gözaltına alınan Gündoğdu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tekstille uğraşırken, bir süre önce işlerinin bozulması üzerine iş yerini kapattığı öğrenilen Hasan Gündoğdu, polisteki ifadesinde, Özlem Meşeli'nin, erkek arkadaşıyla birlikte parasını yediğini, nispet yapar gibi kendi oturduğu mahallede ev kiraladıklarını, bu yüzden tartışırken sinirlenip, cinayeti işlediğini öne sürdü.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Sorgusundan sonra dün adliyeye sevk edilen Hasan Gündoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine "Ne pişman olacağım, 10 milyon paramı yediler" diye cevap verdi. Mahkemeye çıkarılan Gündoğdu, buradaki savunmasında ise "Tasarlayarak yapmadım. Olay aniden oldu. Korkutmak istemiştim. Amacım öldürmek değildi" ifadelerini kullandı. Hasan Gündoğdu, mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Kaynaklar; Hürriyet

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