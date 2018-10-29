Kadın Üsteğmen'den Subaylık Sınavı İtirafları!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğunu itiraf ettikten sonra etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen kadın üsteğmen, örgütün verdiği sorularla subay olduğunu itiraf etti. Astsubay eşiyle de örgüt ablası vasıtası ile evlendiğini, örgüt abisinin subaylık sınav sorularını önceden kendisine verdiğini itiraf eden kadın üstteğmen Y.E, sorulara bu şekilde ulaştığını kimseye söylememesi için de Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığını anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ye ilişkin sahip olduğu bilgileri hiçbir baskı altında kalmadan anlatmak isteyen Y.E, Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce Deniz Tıbbı Araştırma Merkezi'nde öğretmen subay olarak görev yaptığını söyledi.

Fethullahçı Terör Örgütü'ne ait özel bir lise eğitimini tamamlayıp mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandığını belirten Y.E, öğrenim süresi boyunca örgütün yurt ve evlerinde kaldığını belirtti.

Fakülteden mezun olmasının ardından örgütün dershanesinde stajyer öğretmen olarak çalışmaya başladığını anlatan Y.E, "Melikan" isimli örgüt ablasının yönlendirmesiyle denizci astsubayla evlendiğini aktardı.

'SORULARI ALMA KARŞILIĞINDA KURAI KERİM'E EL BASTIK'

Eşiyle, "Okan" isimli örgüt abisinin evine sohbete gittiklerini, bu kişinin eşinin kendisiyle ilgilendiğini kaydeden Y.E, toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sözde vaazlarını izlediklerini, Gülen'e ait dua görüntülerine el açıp eşlik ettiklerini belirtti.

Astsubay olan kocasının tavsiyesi ile sözleşmeli subaylık sınavına başvurduğunu bildiren Y.E, örgüt abisinin sınavda çıkacak soruların bir kısmını kendisine verdiğini itiraf etti.

Kur'an-ı Kerim'e el basıp yemin ettikten sonra sorulara bakmasına izin verildiğini anlatan Y.E, şöyle devam etti:

"Eşimle Gebze'de bir eve gittik. İsminin 'Aydın' olduğunu beyan eden kişi de buradaydı. Bu şahıs, 'Sana bazı sorular göstereceğim, bunlardan bazıları sınavda çıkabilir, bu sorulara 15 dakika bak, bu sorulara baktığını kimseye söylemeyeceksin, annenin, babanın üzerine yemin et ve Kur'an-ı Kerim'e el bas.' dedi. Eşimle el basıp yemin ettik.

Aydın, bilgisayarı flash takılı vaziyette bana verdi ve odadan ayrıldı. Hatırladığım kadarıyla 60-70 matematik, 60-70 de genel kültür sorusu vardı. Yaklaşık 45 dakika baktım, amacım soruları ezberlemekten ziyade konu başlıklarına bakmaktı. Soruların cevapları koyu renkliydi. 45 dakika sonra Aydın geldi ve bilgisayarı alıp gitti. Bu soruların fotoğrafını çekmedim. Eşim kesinlikle sorulara bakmadı." ifadelerini kullandı.

Kendisine gösterilen soruların büyük bir çoğunluğunun sınavda çıktığını dile getiren Y.E, "Genel kültürden 50 soru çıktı. Gösterilen sorulardan birkaç tanesi vardı. Diğerlerini tam olarak hatırlamadığım için aynı sorular olup olmadığını bilmiyorum. Öğleden sonraki sınavda matematik sorularından bazıları da bana gösterilen sorularla birebir aynıydı. Sınavın birinden 75-76 civarı, diğerinden de 83-84 civarında puan aldım." ifadelerini kullandı.

ÖRGÜT ABİSİNDEN DARBE İTİRAFI

Subaylık Sınavını kazandıktan sonra örgüt abisi Okan'ın evinde görüştükleri "Aydın" isimli örgüt abisinin askeri okulda nasıl davranması konusunda kendisine uyarılarda bulunduğunu aktaran Y.E, "Bu kişi, abdesti teyemmüm ile almayı, namazı ise ima yoluyla kılmamı istedi." dedi.

Bu şekilde hiçbir zaman ibadet yapmadığını dile getiren Y.E, eğitiminden sonra öğretmen teğmen olarak Deniz Harp Okuluna atandığını bildirdi.

Eşinin de asker olması sebebiyle başka bir örgüt abisi ve ablasına devredildiklerini söyleyen Y.E, darbe girişiminden kısa süre önce hamileliğini gerekçe gösterip bir daha örgüt üyeleriyle görüşmediğini iddia etti.

Darbe girişimine ilişkin önceden bilgilerinin bulunmadığını iddia eden Y.E, şu ifadelerde bulundu:

"Darbe girişiminden sonra 'Okan' isimli şahsın yanına eşimle gittik. Okan'a bu olanların ne olduğunu, bu darbe girişimini kimin yaptığını, bu yapıya ait insanların bu hainliğe nasıl karıştıklarını sorduk. Okan da çok üzgün bir şekilde 'Maalesef bu insanlar bu darbeye karışmışlar, siz hayatınıza devam edin.' dedi. Bir daha da kimseyle görüşmemiz olmadı." dedi.

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