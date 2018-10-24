Kadın Taksici İsyan Etti, Taksiyi Kenara Çekip Hüngür Hüngür Ağladı!

İstanbul'da 5 yıldır taksicilik yapan Nurşen Aşık isimli kadın taksici Maslak'tan aldığı turistleri Taksim Meydanı'na götürdü. 60 Yaşındaki kadın Taksici Nurşen Aşık'a turistler sahte 100 TL verdi. İran uyruklu yolcular araçtan indikten sonra paranın sahte olduğunu anlayan taksici Nurşen Aşık, turistleri bulma umuduyla tekrar Taksim Meydanı'na döndü ancak bulamadı. Hem sahte 100 TL alan hem de cebindeki 40 TL'yi para üstü olarak veren NurşenAşık, aracını yol kenarına çekip hüngür hüngür ağladı.

60 yaşındaki Nurşen Aşık, Maslak'tan İranlı iki kadın turisti gitmek istedikleri Taksim Meydanı'na götürmek için aracına aldı. Taksiye binen müşteriler Taksim Meydanı'na geldiklerinden taksimetrenin 58 TL tuttuğunu görüp 100 TL uzattılar. Nurşen Aşık da 58 lira taksimetre ücreti için verilen 100 TL'ye 40 TL para üzerine verdi ve yoluna devam etti.

PARANIN SAHTE OLDUĞU ANLADI



60 yaşındaki kadın taksici Nurşen Aşık parayı çantasına koyacağı esnada İran uyruklu yolculardan aldığı 100 TL'nin sahte olduğunu anladı. Aşık, indirdiği müşterileri bulmak için Taksim Meydanı'na geri geldi fakat nafile, İranlı kadınları bulamadı.

Hem sahte 100 TL alan hem de cebindeki 40 TL'yi para üstü olarak veren Nurşen Aşık, aracını yol kenarına çekip hüngür hüngür ağladı.

HEM SAHTE PARA ALDI HEMDE CEBİNDEKİ PARAYI KAPTIRDI



30 yıldır şoförlük yaptığını ve emekli olduktan sonra da 5 yıldır taksicilik yaptığını ifade eden 60 yaşındaki Nurşen Aşık, "Durağımızdan araç talep edildi. Müşterileri almak için ben çıktım. Maslak'tan aldım, Taksim'e gitmek istediklerini söylediler. Bir sürü valizleri vardı. Onları taşıdım, aracıma koydum. Yolda sohbet ettik, bana yiyecek ikram etiler.

Onları sevdim, 'İranlı kızlar çok güzel oluyor' dedim, iltifat ettim. Taksim Meydanı'na geldik Taksimetre 58 lira yazdı 100 lira verdiler 40 lira para üstü verdim. Müşterileri indirip yoluma devam ettim bir sonraki aldığım müşteri de 100 lira verdi onu çantama koydum. İranlı kadınların verdiği 100 lira orada duruyordu. Onu da çantama koymak için aldığımda sahte olduğunu fark ettim. Şimdi onları bulmak için buraya geldim ama gitmişler dolandırıldım" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Demirören Haber Ajansı

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