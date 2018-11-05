Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

İzmir’de bir uzman çavuş tüfek ve askeri araçla kaçtı. Ortadan kaybolduğu fark edilen Uzman Çavuş için arama çalışması başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberinde yer alan iddiaya göre, İzmir Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş M.F. yanına aldığı MP4 tüfek ve askeri araçla ortadan kayboldu.

ARAÇ SAATLER SONRA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Jandarma ve polis ekiplerine yapılan ihbarla birliğin içerisinde detaylıca her yerde aranan M.F.’nin kullandığı askeri araç, saatler sonra Kemalpaşa ilçesindeki kırsal bir alanda polisler tarafından terk edilmiş halde bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yanında tüfek de olduğu iddia edilen ve iddialara göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Uzman Çavuş M.F. polis ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

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