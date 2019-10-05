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Jandarmalardan Acı Haber! Şehidimiz ve Çok Sayıda Yaralı Askerimiz Var!

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 askerimiz şehit oldu, 14 askerimiz yaralandı

Jandarmalardan Acı Haber! Şehidimiz ve Çok Sayıda Yaralı Askerimiz Var!

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 askerimiz şehit oldu, 14 askerimiz yaralandı

05 Ekim 2019 Cumartesi 19:42
Jandarmalardan Acı Haber! Şehidimiz ve Çok Sayıda Yaralı Askerimiz Var!

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu bir asker şehit olurken 14 asker yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde A.B'nin kullandığı 63 KS 840 plakalı askeri midibüs aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan midibüsteki 15 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Askerlerin kırsaldaki bir mahallede kavga ihbarı aldıkları ve olaya müdahale etmeye gittikleri öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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