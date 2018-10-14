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Jandarmadan şafak operasyonu

Van'da Jandarma Ekipleri tarafından 97 ekip, 749 askeri personeli katılımıyla 44 ayrı adrese eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenlendi. Şafak Operasyonunda 'Kasten adam öldürme ve cezaevinden firar' suçlarıyla aranması bulunan 46 kişi gözaltına alındı.

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Jandarmadan şafak operasyonu

Van'da Jandarma Ekipleri tarafından 97 ekip, 749 askeri personeli katılımıyla 44 ayrı adrese eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenlendi. Şafak Operasyonunda 'Kasten adam öldürme ve cezaevinden firar' suçlarıyla aranması bulunan 46 kişi gözaltına alındı.

14 Ekim 2018 Pazar 10:27
Jandarmadan şafak operasyonu

Van'da Jandarma Ekipleri tarafından 97 ekip, 749 askeri personeli katılımıyla 44 ayrı adrese eş zamanlı olarak şafak vakti  operasyon düzenlendi. Şafak Operasyonunda 'Kasten adam öldürme ve cezaevinden firar' suçlarıyla aranması bulunan 46 kişi gözaltına alındı. 

JANDARMA'DAN ŞAFAK OPERASYONU

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliği için gündelik hayatlarına devamını sağlamak amacıyla çeşitli olaylara karışan ve adli makamlar tarafından haklarında arama kararı çıkarılan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamındaşafak operasyonu düzenlendi. 

Şafak Operasyonu çerçevesinde 1 aylık bir istihbarat çalışması neticesinde adresleri tespit edilen ve takibe alınan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından şafak vakti düğmeye basıldı. 97 ekip ile 749 jandarma personelinin katıldığı ve 44 ayrı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda aralarında 'Kasten adam öldürme ve cezaevinden firar' dolayısıyla aranan şahıslarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı. 

EV VE İŞYERLERİNDE ARAMALAR YAPILDI

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyona İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele, Kaçakçılıkla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri de destek verirken şahısların kaçmalarına engel olmak amacıyla karayolları üzerinde çok sayıda noktada tedbir alınarak şüpheli şahıs ve araçların sorguları gerçekleştirildi. Yakalanan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında tabanca, bu tabancaya ait 21 adet mermi, 1 adet muşta ile 31 adet Bixi mermisi ele geçirildi. Haklarında adli ve idari işlem gerçekleştirilen 46 şahıstan 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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Anahtar Kelimeler:
jandarmadan şafak operasyonu
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