Jandarma'da Operasyon : Çok Sayıda Gözaltı Var!..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları olduğu tespit edilen 6 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ile 9 mahrem imam ile ilgili soruşturma başlattı. 12 ilde eş zamanlı olarak devam eden operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 2'sinin aktif görevde olduğu açıklandı. Şüpheli sıfatıyla arananlardan 17'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki görevli yada görev yapmış asker şahıslardan operasyonel telefon hattı haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları olduğu tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ve diğer rüybelerdeki asker şahıslar FETÖ terör örgütü adına yönlendirdiği tespit edilen 9 mahrem imam olmak üzere toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu kaydedildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 12 ilde devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA