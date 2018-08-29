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Jandarma'da Operasyon : Çok Sayıda Gözaltı Var!..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları olduğu tespit edilen 6 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ile 9 mahrem imam ile ilgili soruşturma başlattı. 12 ilde eş zamanlı olarak devam eden operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 2'sinin aktif görevde olduğu açıklandı. Şüpheli sıfatıyla arananlardan 17'si gözaltına alındı.

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Jandarma'da Operasyon : Çok Sayıda Gözaltı Var!..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları olduğu tespit edilen 6 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ile 9 mahrem imam ile ilgili soruşturma başlattı. 12 ilde eş zamanlı olarak devam eden operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 2'sinin aktif görevde olduğu açıklandı. Şüpheli sıfatıyla arananlardan 17'si gözaltına alındı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:52
Jandarma'da Operasyon : Çok Sayıda Gözaltı Var!..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatları olduğu tespit edilen 6 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ile 9 mahrem imam ile ilgili soruşturma başlattı. 12 ilde eş zamanlı olarak devam eden operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 2'sinin aktif görevde olduğu açıklandı. Şüpheli sıfatıyla arananlardan 17'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki görevli yada görev yapmış asker şahıslardan operasyonel telefon hattı haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları olduğu tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 astsubay ve diğer rüybelerdeki asker şahıslar FETÖ terör örgütü adına yönlendirdiği tespit edilen 9 mahrem imam olmak üzere toplam 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2'sinin aktif görevde olduğu kaydedildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 12 ilde devam ediyor.

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Son Güncelleme: 29.08.2018 17:15
Anahtar Kelimeler:
jandarma da operasyon çok sayıda gözaltı var
Yorumlar
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bozkurt 7 saat önce

bunların isimlerini de yayınlayın

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okuyucu 5 saat önce

Acaba ne zaman bitecek

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Efe 5 saat önce

Ülke batmış gidiyor bunlar hala gözaltılar onun bunun ekmeğiyle oynuyorlar..Allah sizi bildiği gibi yapsın...

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Ahmet 4 saat önce

Fetö yapılanmasına operasyon yapıyoruz adı altında başka cemaat ya da tarikat mensupları jandarma ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştiriliyor mu?

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