Jandarma sınavına girdi, organlarının yerinin ters olduğunu öğrendi: Doktor, 'Kalbin atmıyor' dedi

Andırın'da 3 çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan 27 yaşındaki Mehmet Köroğlu, çok sevdiği asker mesleği hayalini gerçekleştirmek için nisan ayında jandarma uzman erbaşlık için başvuruda bulundu. Adana'da girdiği tüm sınavları başarıyla geçen Mehmet Köroğlu, sağlık raporu alması için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Hastanede ultrason cihazına giren Mehmet Köroğlu'nun tıptaki karşılığı 'Situs inversus totalis incidence' olan organlarının ters olduğu ortaya çıktı. Kalbi sağ tarafta olan ve diğer iç organları da normal insanlara göre ters yerde olan Mehmet Köroğlu, bu nedenle jandarma uzman erbaşlığına alınmadı.

Mehmet Köroğlu, organlarının ters yönde olduğunu duyunca önce inanamadığını söyledi. Köroğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ultrasonu çeken kişi sol tarafa baktığında 'Şu an kalbin atmıyor' dedi ve o anda bir şok geçirdim. Sonra sağ tarafa bakınca kalbimin sağ tarafta olduğunu söyledi. Ben o an inanamadım şaka yapıyor sandım sonra diğer organlarıma baktığında da onların da ters olduğunu söyledi. Bunun, uzmanlık için engel olduğunu söylediler ve bir hayalim yıkılmış oldu. Bir şekilde askeriyeye girip o üniformayı giymek istiyordum üzerime ama bunu elde edemedim."

Kaynaklar; Sputnik

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