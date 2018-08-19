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Jandarma Komutanı, FETÖ'den açığa alındı

Kırşehir'e bağlı Kaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Y.M, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, görevden uzaklaştırılarak açığa alındı.

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Jandarma Komutanı, FETÖ'den açığa alındı

Kırşehir'e bağlı Kaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Y.M, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, görevden uzaklaştırılarak açığa alındı.

19 Ağustos 2018 Pazar 15:34
Jandarma Komutanı, FETÖ'den açığa alındı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre Kırşehir'e bağlı Kaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Y.M, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, görevden uzaklaştırılarak açığa alındı.

Uzaklaştırma emri tebliğ edilen Y.M'nin, Kaman İlçe Jandarma  Komutanlığında görevli personel tarafından askeri kimliğine ve silahına el  konuldu.

Ankara Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Hakkari Çukurca  Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanlıklarında görev  yapan Y.M, bir yıl önce Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına atanmıştı.

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