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Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma KOM Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma KOM Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk, tutuklanarak cezaevine konuldu.

27 Temmuz 2018 Cuma 13:28
Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yüzbaşı Recep Zerk, tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında ilginç bir isim gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yürüten Yüzbaşı Recep Zerk'in Üsküdar, Kadıköy ve Bahçelievler'deki üç ayrı ankesörlü telefon üzerinden Fethullahçı Terör Örgütü'ne mensup imamlarla görüştüğü belirlenince hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan Yüzbaşı Recep Zerk, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede sorgusu tamamlanan Yüzbaşı Recep Zerk, tutuklama iddianemesi ve talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği mahkemesine sevk edildi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, Zerk, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Son Güncelleme: 27.07.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
Yüzbaşı Recep ZerkJandarma
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