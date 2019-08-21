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Jandarma Genel Komutanı Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Kıran Operasyonu kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi Bulgurlu Dağı bölgesindeki birlikleri denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Kıran Operasyonu kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi Bulgurlu Dağı bölgesindeki birlikleri denetleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz" dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:13
Jandarma Genel Komutanı Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, PKK'ya yönelik üç ilde yürütülen Kıran Operasyonu kapsamında, Van'ın Gürpınar ilçesi Bulgurlu Dağı bölgesindeki birliklerde denetlemelerde bulundu. 

Üç ildeki operasyonun 129 tim ve 14 taburla gerçekleştirildiğini söyleyen Çetin, şöyle konuştu:

"Ülkemizde vatandaşlarımızın, milletimizin güvenliğini kalıcı olarak tesis edeceğiz. Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz. En kısa zamanda bu bölge, tamamen teröristlerden arındırılarak, yaylalar serbest olacak, köylerimizde herkes bağını, bahçesini rahatça ekip, biçecek. Ülkemizin gelişmesi, zenginleşmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yüce milletimizin desteği ve hayırlı dualarıyla, 82 milyonun bize verdiği güven ve itimatla gücümüze güç katarak, mücadelemize ebediyen devam edeceğiz."

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jandarma genel komutanı çetin dağlar teröristlerden tamamen temizlendi
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