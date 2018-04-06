Jandarma'dan Yeni Uzman Erbaş Atama Duyurusu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Jandarma resmi sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında uzman erbaşların yeni atama duyurusuna yer verildi. Temini tamamlanan uzman erbaşlara yönelik yapılan duyuruda adayların atama yerleri verilirken T.C. kimlik no ile tarih ve diğer bilgiler de adaylarla paylaşıldı.

Atama duyurularında şu ifadelere yer verildi:

SAFRANBOLU 125'İNCİ JANDARMA EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞINA TEMİNİ TAMAMLANAN SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞLARIN YENİ ATAMA DUYURUSU

YENİFOÇA JANDARMA KOMANDOEĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞINA TEMİNİ TAMAMLANAN SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞLARIN YENİ ATAMA DUYURUSU

Atama duyurusuna gitmek için TIKLAYIN

YENİ UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BEKLENİYOR

On binlerce adayi yeni dönem jandarma uzman erbaş alım ilanını bekliyor. Adaylar Jandarma'dan sevindirici haberi bekliyor ancak Jandarma, yeni uzman erbaş alımı konusundaki sessizliği koruyor.

Aşağıda bulunan yorum kısmından düşünce ve isteklerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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