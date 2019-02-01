Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Kaçmaz’ın Başarısı

Letonya'da düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda, Dünya 2’ ncisi olan J.Asb.Kd.Üçvş Ahmet Kaçmaz, bu ünvana sahip ilk Türk Sporcusu olmuş ve Dünya Oryantiring Federasyonu tarafından 2018 yılının en iyi performans gösteren sporcusu seçildi.