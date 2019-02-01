Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Kaçmaz’ın Başarısı

Letonya'da düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda, Dünya 2’ ncisi olan J.Asb.Kd.Üçvş Ahmet Kaçmaz, bu ünvana sahip ilk Türk Sporcusu olmuş ve Dünya Oryantiring Federasyonu tarafından 2018 yılının en iyi performans gösteren sporcusu seçildi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Kaçmaz’ın Başarısı

Letonya'da düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda, Dünya 2’ ncisi olan J.Asb.Kd.Üçvş Ahmet Kaçmaz, bu ünvana sahip ilk Türk Sporcusu olmuş ve Dünya Oryantiring Federasyonu tarafından 2018 yılının en iyi performans gösteren sporcusu seçildi.

01 Şubat 2019 Cuma 22:00
Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ahmet Kaçmaz’ın Başarısı

Letonya'da düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda, Dünya 2’ ncisi olan J.Asb.Kd.Üçvş Ahmet Kaçmaz, bu ünvana sahip ilk Türk Sporcusu olmuş ve Dünya Oryantiring Federasyonu tarafından 2018 yılının en iyi performans gösteren sporcusu seçildi.

Son Güncelleme: 01.02.2019 23:35
Anahtar Kelimeler:
jandarma astsubay kıdemli üstçavuş ahmet kaçmaz ın başarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik Aç Kalan Yabani Hayvanların Bile İmdadına Yetişti!
Mehmetçik Aç Kalan Yabani Hayvanların Bile İmdadına Yetişti!
Adliyede polislere tahra ile saldırı!
Adliyede polislere tahra ile saldırı!
2019 İl İl Türkiye Nüfusu! Türkiye'de Hangi ilin Kaç Nüfusu Var?
2019 İl İl Türkiye Nüfusu! Türkiye'de Hangi ilin Kaç Nüfusu Var?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim