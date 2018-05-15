Jandarma Astsubay Alımı Mülakat Tarihleri Açıklanıyor

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı mülakat ye ve tarihleri bugün açıklanacak.

Jandarma Genel Komutanlığı 3400 astsubay alımı başvuruları geçtiğimiz ay alınmıştı. Başvuruların ardından sonuçlar Nisan ayı son günlerinde adaylara duyurulmuş ve başvurusu kabul edilen adaylar 10 Mayıs tarihine kadar başvuru ücretini anlaşmalı bankalara yatırdı.

Başvuru ücretinin de yatırılmasının ardından 34000 astsubay adayı, mülakat tarihlerinin açıklanmasını beklemeye başlaıd. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda mülakat yer ve tarihlerinin 15 Mayıs tarihine kadar açıklanacağına yer verildi.

Ancak mülakat yer ve tarihleri hala açıklanmadı. Ancak sonuçların bugün açıkalnması bekleniyor.

Mülakat yer ve tarihleri açıklanır açıklanmaz bildirim alarak haberdar olmak için;

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