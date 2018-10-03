İzmir’de operasyonu! Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanması deşifre oldu

İzmir il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'ye yönelik bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Örgütün Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasının deşifre edilmesi maksadıyla yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynaklar; (İHA)

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