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İzmir’de operasyonu! Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanması deşifre oldu

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

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İzmir’de operasyonu! Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanması deşifre oldu

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları öne sürülen 10 şüpheli, gözaltına alındı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:56
İzmir’de operasyonu! Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanması deşifre oldu

İzmir il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'ye yönelik bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Örgütün Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasının deşifre edilmesi maksadıyla yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynaklar; (İHA)

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Son Güncelleme: 03.10.2018 12:45
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