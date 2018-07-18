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İzmir'de 600 İşçi Zehirlendi!..

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinin (Star Rafinerisi) şantiyesinde görev yapan 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan işçilerden 400'ü taburcu olurken, 200 kişinin tedavisi yatarak sürüyor. Menüdeki yemeklerden alınan numuneler, incelenmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

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İzmir'de 600 İşçi Zehirlendi!..

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinin (Star Rafinerisi) şantiyesinde görev yapan 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan işçilerden 400'ü taburcu olurken, 200 kişinin tedavisi yatarak sürüyor. Menüdeki yemeklerden alınan numuneler, incelenmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:03
İzmir'de 600 İşçi Zehirlendi!..

Aliağa'daki bir sanayi tesisinin şantiyesinde görev yapan ve gece vardiyasında çalışan 1500 işçi, dün (salı) akşam İzmir köfte, şehriyeli pilav, düğün çorbası ve profiterol yedi. İşçilerden 600'ü sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle rafineriye çağrılan ambulanslarla Aliağa, Çiğli, Bornova  ve Menemen devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden 400'ü ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken 200 işçiye ise serum takıldı, gözlem altına alındı. Yemeklerden ve sudan numunelerin alındığı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, "Kusma ve halsizlik şikayetiyle civar hastanelere başvurulmuş.

Şu an için durumu ağır olan kimse yok. Hastaların bir kısmına serum tedavisi uygulandı, diğerleri de ayakta tedavi gördü. Yemeklerden numuneler alınarak incelenmeye başlandı. Bu arada durumla ilgili adli takibat ve tahkikat da başlatıldı" dedi. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Biz durumdan haberdar olur olmaz hemen gerekli müdahaleleri yaptık. İşçilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Çok şükür ki aralarında durumu ağır olan yok, bazı işçilerimizin tansiyon problemi olduğu için sadece onların durumu diğerlerine göre daha ciddi. Yemeklerden gerekli numuneler alındı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze gönderildi. Biz hiçbir vakayı hafife almıyoruz, psikolojiktir deyip geçiştirmiyoruz. Kimse merak etmesin, gereken her şeyi titizlikle yapıyoruz" dedi. Sanayi tesisi yetkilileri yetkilileri, durum hakkında bilgi topladıklarını, netleşmesiyle birlikte bilgileri paylaşacaklarını bildirdi. Yemek firması yetkilileri zehirlenmenin yemekhanede değil, şantiyede yenilen yemeklerden kaynaklandığını, kendilerinin şantiyede çalışan firmaların sadece bir bölümüne hizmet verdiklerini açıkladı. Yemek firması yetkilileri, şikayetlerin bir bölümünün psikolojik olduğunu da öne sürdü.

Kaynaklar: DHA

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Son Güncelleme: 18.07.2018 16:54
Anahtar Kelimeler:
izmir işçi zehirlendi
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Murat Güzel 5 saat önce

Olacağı buydu sekiz ay boyunca çalıştım hastalıktan kırılıyorduk mide ağrısı karın ağrısı oranın yemekhane sorumlusu da eski belediye başkanının oğluna vermişler Türkiye de başka yemekhane şirketimi yok gemont ve star Rafinesi bu konuda işçiyi dinlemedi

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