İzmir’de 15 Bin Kişilik İstihdam Artışı Bekleniyor

İŞKUR, İzmir ilinde 5 bin 334 işyerini ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarını tespit etti. Çalışma kapsamında İzmir genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinde 15 bin 107 kişilik istihdam artışı beklendiği ortaya çıktı.

İzmir genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinin %18,4’ünde 5 bin 972 kişilik açık iş olduğu tespit edildiğini belirten TÜİK İzmir yetkilileri, “İzmir genelinde açık iş oranı %1,3 olarak hesaplanmış ve en yüksek açık iş oranına sahip sektör %3,8 ile Bilgi ve İletişim sektörü olmuştur. İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler: Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Makineci (Dikiş), Garson(Servis Elemanı)’ dır. Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri: Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe, Takım Çalışması ile Fiziki ve Bedensel Yeterlilik ’ tir. İşverenler talep ettikleri açık işleri en çok İŞKUR ve Kendi çalışanları aracılığı ile aramaktadır” şeklinde konuştu.

15 BİN 107 KİŞİLİK İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENİYOR

“İzmir genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinde 15 bin 107 kişilik istihdam artışı beklenmektedir” diyen yetkililer, “İşverenler, 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının % 3,2 oranında artmasını öngörmektedirler. En fazla net istihdam artışı beklenen sektörler: İmalat, Toptan ve Perakende Ticaret ile Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri’ dir. Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş, Beden İşçisi(Genel), Makineci (Dikiş) mesleklerinde istihdam artışı beklenirken; Güvenlik Görevlisi(Silahlı), Kurye, Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı mesleklerinde istihdam azalışı beklenmektedir” diye konuştu.

ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN MESLEKLER

TÜİK’in açıklamasında, şu bilgilere yer verildi, “İzmir ilinde araştırma kapsamındaki 20+ istihdamlı işyerlerinin %24,4’ünde 7 bin 731 kişinin temininde güçlük çekilmektedir. Eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler: Petrol-Gaz Üretim Elemanı, Makineci (Dikiş), Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Garson(Servis Elemanı), CNC Torna Tezgahı Operatörü, Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi, Beden İşçisi(Genel), Elektrik Teknisyeni, Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı ve Diğer Mühendisler meslekleridir” (BSHA)