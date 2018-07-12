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İzmir Peynirciler Çarşısında Göçük Oldu: Ölü ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi: İzmir'de Cumhuriyet dönemine ait olan tarihi Peynirciler Çarşısı'nda restorasyon sırasında göçük meydana geldi.

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İzmir Peynirciler Çarşısında Göçük Oldu: Ölü ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi: İzmir'de Cumhuriyet dönemine ait olan tarihi Peynirciler Çarşısı'nda restorasyon sırasında göçük meydana geldi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:56
İzmir Peynirciler Çarşısında Göçük Oldu: Ölü ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi İzmir'den geldi. Edinilen bilgilere göre tarihi çarşıda göçük meydana geldi. 

Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan ve Cumhuriyet dönemine ait olan tarihi Peynirciler Çarşısı'nda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen restorasyon çalışması sırasında saat 16.00 sıralarında bir göçük meydana geldi.

Yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olması beklenen çarşıdaki göçükte 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de göçük sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, göçük altında kalan kişinin cenazesi de ambulans hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son DakikaPeynirciler çarşısıIzmir
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