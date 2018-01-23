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İzmir Merkezli Operasyon Başladı! Terör Propagandası Yapanlar Tek Tek Yakalanıyor!

İzmir merkezli 3 ilde 'Zeytin Dalı' harekatıyla ilgili sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK PYD'nin lehine propaganda yapan halkı sokağa davet eden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletine hakaret ettiği öne sürülen 23 şahıs gözaltına alındı.

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İzmir Merkezli Operasyon Başladı! Terör Propagandası Yapanlar Tek Tek Yakalanıyor!

İzmir merkezli 3 ilde 'Zeytin Dalı' harekatıyla ilgili sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK PYD'nin lehine propaganda yapan halkı sokağa davet eden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletine hakaret ettiği öne sürülen 23 şahıs gözaltına alındı.

23 Ocak 2018 Salı 10:41
İzmir Merkezli Operasyon Başladı! Terör Propagandası Yapanlar Tek Tek Yakalanıyor!

İzmir Merkezli Operasyon Başladı! Terör Propagandası Yapanlar Tek Tek Yakalanıyor! 

İzmir merkezli 3 ilde 'Zeytin Dalı' harekatıyla ilgili sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK PYD'nin lehine propaganda yapan halkı sokağa davet eden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletine hakaret ettiği öne sürülen 23 şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın, Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medyadan kara propaganda yapan bölücü terör yandaşlarına yönelik soruşturma başlattı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü TEM , İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda HDP İzmir İl Başkanı da dahil 23 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev adreslerinde yapılan aramada bir av tüfeği, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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