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İzmir Karşıyaka'da Liseli Dehşeti!

İzmir Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Güzellik bölümü öğrencisi 17 yaşındaki T.T. , aralarında husumet bulunan iki genci bıçakladı.

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İzmir Karşıyaka'da Liseli Dehşeti!

İzmir Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Güzellik bölümü öğrencisi 17 yaşındaki T.T. , aralarında husumet bulunan iki genci bıçakladı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 19:14
İzmir Karşıyaka'da Liseli Dehşeti!

İzmir Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Güzellik bölümü öğrencisi 17 yaşındaki T.T. aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen aynı okulda öğrencilik yapan 17 yaşındaki Z.B. ve ağabeyi 20 yaşındaki E.B. ile kendisini takip ettikleri gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine T.T. üzerinde taşıdığı bıçakla iki kardeşe saldırdı. Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan iki kardeşin de durumunun iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan T.T. Karşıyaka ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayın, okulda dün iki grup arasında çıkan ve okul timi polislerinin araya girmesiyle yatıştırılan tartışma sebebiyle yaşandığı öne sürüldü.

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IzmirIzmir KarşıyakaIzmir Liseli Dehşeti
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