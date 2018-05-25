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İzmir'in Yeni Havaalanının Adı Belli Oldu

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasında İzmir'e kurulan yeni havaalanının adını açıkladı.

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İzmir'in Yeni Havaalanının Adı Belli Oldu

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı son dakika açıklamasında İzmir'e kurulan yeni havaalanının adını açıkladı.

25 Mayıs 2018 Cuma 20:59
İzmir'in Yeni Havaalanının Adı Belli Oldu

Son dakika : Başbakan Binali Yıldırım İzmir'in yeni havaalanının adını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de bulunan Adnan Menderes Havalimanı'na ikinci pist yapılacağını kamuoyuna duyurdu. Yıldırım öte yandan İzmir'de Alaçatı'da yapıalcak yeni havalimanıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Yıldırım, yeni havalimanının adının "Ekrem Pakdemirli Havalimanı" olacağını söyledi.

EKREM PAKDEMİRLİ KİMDİR?

1939 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ekrem Pakdemirli, ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Ekrem Pakdemirli, ODTÜ Teorik Fizik bölümünde asistan, bir yıl sonra da Makine bölümünde öğretim görevlisi olmayı başardı. 1967 yılında Imperial College'de (University of London) doktorasını tamamladıktan sonra ODTÜ'de öğretim üyeliği görevinde bulundu.

DPT'de grup başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başbakanlık Baş Danışmanlığı ve Merkez Büyükelçiliği görevlerini yaptı.

18., 19., 20. ve 21. dönemlerde Manisa Milletvekili olan, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı  görevlerini de yaptı.

2003 yılından itibaren Bilkent, Başkent ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan Pakdemir, Akbank yönetim kurulu üyeliği, Vestel Elektronik AŞ, Vestel Beyaz Eşya AŞ adlı özel şirkette Yönetim Kurulu Başkanvekilliği, BİM Birleşik Mağazalar AŞ adlı ticari şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çevresel Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ekrem Pakdemir, 31 Aralık 2015 tarihinde Manisa'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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