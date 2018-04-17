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İzmir'in Konak İlçesinde Otopark'ta İntihar!

İzmir'in Konak ilçesindeki bir otoparkın 7'inci katına çıkan Onur P. isimli şahıs kendisini boşluğa bıraktı.  Olay sabah saatlerinde Alsancak Polis merkezi civarındaki, belediyeye ait katlı otoparkta yaşandı.

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İzmir'in Konak İlçesinde Otopark'ta İntihar!

İzmir'in Konak ilçesindeki bir otoparkın 7'inci katına çıkan Onur P. isimli şahıs kendisini boşluğa bıraktı.  Olay sabah saatlerinde Alsancak Polis merkezi civarındaki, belediyeye ait katlı otoparkta yaşandı.

17 Nisan 2018 Salı 19:14
İzmir'in Konak İlçesinde Otopark'ta İntihar!

İzmir'in Konak ilçesindeki bir otoparkın 7'inci katına çıkan Onur P. isimli şahıs kendisini boşluğa bıraktı.  Olay sabah saatlerinde Alsancak Polis merkezi civarındaki, belediyeye ait katlı otoparkta yaşandı.

İddialara göre otoparkın 7'inci katına çıkan Onur P. isimli vatandaş buradan kendisini boşluğa bıraktı. Onur P'nin düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık olayla  ilgili soruşturma başlatırken, Onur P.'nin cesedi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

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