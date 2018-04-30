Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İzmir'de Korkunç Kaza: Çok Sayıda Ölü Var (Kimlikler Belli Oldu)

Korkunç trafik kazasının adresi İzmir oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre İzmir'de meydana gelen korkunç kaza soncu u5 kişi hayatını kaybetti.

banner396

İzmir'de Korkunç Kaza: Çok Sayıda Ölü Var (Kimlikler Belli Oldu)

Korkunç trafik kazasının adresi İzmir oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre İzmir'de meydana gelen korkunç kaza soncu u5 kişi hayatını kaybetti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:37
İzmir'de Korkunç Kaza: Çok Sayıda Ölü Var (Kimlikler Belli Oldu)

İzmir'den son dakika haberi geldi. Edinilen bilgilere göre İzmir Çanakkale Yolu üzerinde bulunan Tahtalı Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyonet ile bir tur otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybederken 10 yaşında bir çocuk ağır şekilde yaralandı.

Bugün saat 21.45 sularında İzmir-Çanakkale Yolu üzerinde bulunan Tahtalı Köprüsü mevkisinde meydana gelen feci kazadan edinilen son dakika bilgilerine göre, Bülent Karabulut yönetiminde olduğu öğrenilen kamyonet İzmir yönünden Edremit istikametine gitmekte iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yönden gelmekte olan Menderes Husu plakalı tur otobüsü ile çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İhbar  üzerine kısa süre içinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralıları çıkartırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyonet içinde bulunan sürücü Bülent Karabulut ve Ebru Karabulut’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Ağır yaralanan 8 yaşındaki Ege Karabulut ile 14 yaşındaki Cansu Karabulut ve 4 yaşındaki Çınar Karabulut ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yaralılar kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Yağmur Karabulut ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaIzmir KazaIzmir HaberIzmir Trafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş.. 2 Katlı Ev Çöktü: Ölüler ve Yaralılar Var !
Flaş.. 2 Katlı Ev Çöktü: Ölüler ve Yaralılar Var !
Efendimiz'in (S.A.V.) Berat Kandili Duası
Efendimiz'in (S.A.V.) Berat Kandili Duası
Flaş.. Tunceli'de Çatışma Çıktı: Yaralı Askerlerimiz Var !
Flaş.. Tunceli'de Çatışma Çıktı: Yaralı Askerlerimiz Var !

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim