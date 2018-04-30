İzmir'de Korkunç Kaza: Çok Sayıda Ölü Var (Kimlikler Belli Oldu)

İzmir'den son dakika haberi geldi. Edinilen bilgilere göre İzmir Çanakkale Yolu üzerinde bulunan Tahtalı Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyonet ile bir tur otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybederken 10 yaşında bir çocuk ağır şekilde yaralandı.

Bugün saat 21.45 sularında İzmir-Çanakkale Yolu üzerinde bulunan Tahtalı Köprüsü mevkisinde meydana gelen feci kazadan edinilen son dakika bilgilerine göre, Bülent Karabulut yönetiminde olduğu öğrenilen kamyonet İzmir yönünden Edremit istikametine gitmekte iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yönden gelmekte olan Menderes Husu plakalı tur otobüsü ile çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralıları çıkartırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyonet içinde bulunan sürücü Bülent Karabulut ve Ebru Karabulut’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan 8 yaşındaki Ege Karabulut ile 14 yaşındaki Cansu Karabulut ve 4 yaşındaki Çınar Karabulut ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yaralılar kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Yağmur Karabulut ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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