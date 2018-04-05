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İzmir'de Korkunç Kaza: 16 Yaşındaki Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Son dakika haberi İzmir'den geldi. İzmir'de meydana gelen feci trafik kazasında 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

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İzmir'de Korkunç Kaza: 16 Yaşındaki Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Son dakika haberi İzmir'den geldi. İzmir'de meydana gelen feci trafik kazasında 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

05 Nisan 2018 Perşembe 23:42
İzmir'de Korkunç Kaza: 16 Yaşındaki Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Son dakika haberi İzmir'den geldi. Edinilen son bilgilere göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bölgeden alınan bilgiye göre, Uğur E. idaresindeki 35 DD 1501 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Camikebir Mahallesi Pazaryeri mevkisinde, Batı Erden'in (17) kullandığı 35 SDR 32 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışma sonucu meydana gelen feci kazada, motosiklet sürücüsü Erden ile yanında yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Hüseyin Kubilay yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerin tarafından Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erden, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı Hüseyin Kubilay ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Erden ve yaralı Kubilay'ın Seferihisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıf arkadaşı oldukları öğrenildi.

Öğrencilerin arkadaşları ve yakınları da hastaneye geldi.

Kamyonet sürücüsü başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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