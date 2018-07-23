İzmir'de İlginç Kaza: Uçak ile Araba Çarpıştı

Son dakika haberi: İzmir'de feci bir olay meydana geldi. Görenleri şoke eden olayda turistik seferler yapmakta olan uçakları haber yapmak isteyen gazetecilerin aracına uçak çarptı.

Alaçatı'da meydana gelen feci olayda, turistler için özel olarak sefer düzlemekte olan uçakları haber yapmak isteyen Atv haber ekibi akıl almaz bir kaza yaşadı. Haber sonrası pilotlardan biri jest amaçlı gazetecilerin otomobiline alçak uçuş yapmak isterken, uçağın tekerliği otomobilin sağ tarafına çarptı. Meydana gelen ilginç olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Çarpma anı saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o anlar..

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