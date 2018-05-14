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İzmir Atatürk Lisesinde İzmir ve 10. Yıl Marşı Krizi

İzmir Atatürk Lisesi mezuniyet törenindee 10.yıl ve İzmir Marşına yönelik tutum öğrencileri ve velileri ayağa kaldırdı.

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İzmir Atatürk Lisesinde İzmir ve 10. Yıl Marşı Krizi

İzmir Atatürk Lisesi mezuniyet törenindee 10.yıl ve İzmir Marşına yönelik tutum öğrencileri ve velileri ayağa kaldırdı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 23:27
İzmir Atatürk Lisesinde İzmir ve 10. Yıl Marşı Krizi

İzmir Atatürk Lisesi mezuniyet törenindee 10.yıl ve İzmir Marşına yönelik tutum öğrencileri ve velileri ayağa kaldırdı. İzmir'in köklü okullarından birisi olan 130 senelik İzmir Atatürk Lisesi'nde mezuniyet töreni sırasında 10. yıl Marşı ve İzmir Marşı'nın programdan çıkarılması öğrenci ve velilerin büyük tepkisine neden oldu. Marşın çalınmamasına tepki gösteren öğrenciler ve veliler hep bir ağızdan İzmir Marşı söylerken okul yönetimi sesi bastırmak için pop müzik çalmaya başladı.

Atatürk Lisesi Okul Müdürü Selamettin Demirhan, İzmir ve 10. Yıl Marşlarını 'Siyasi içerikli' diyerek mezuniyet programından çıkarmayı tercih edince , öğrenciler ve velilerin büyük tepkisine neden oldu. Yaşanan olayları anlatan bir veli , "Okul müdürü sahnede mikrofona gelerek ‘Ben bu okulda okul marşından başka marş söyletmem’ deyince çocuklarımız ve biz veliler kürsüye doğru yürüyerek müdür Demirhan’a tepki gösterdik. Veliler, okul müdürüne ‘Burası Osmanlı değil Türkiye Cumhuriyeti, görev yapmak istemiyorsanız çekilin gidin’ derken çocuklarımız ise, mikrofonun sesini kısarak protesto edip hep bir ağızdan törende çalınmasına izin verilmeyen marşları söyledi." dedi.

KAYNAK: EGEPOSTASI

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Izmir Atatürk LisesiIzmir Atatürk Lisesi 10.yıl Marşı
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